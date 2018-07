Plantão de carnaval

Carnaval é uma época braba pra mulher ciumenta. Meu marido Aguinaldo, aquele traste, se mata de beber café só pra ficar acordado vendo os desfile na televisão. Enquanto a Claudia Raia não aparece de biquini ele não dorme. Mas eu nem ligo mais e fico ensaiando, porque saio sempre na ala das baiana lá no bloco da vila. Medo de desfilar Minha filha inventou de sair num carro alégórico, mas eu disse não. Ai, fico com medo de acidente, que nem foi com a Jucianny, filha da Meire. Ela era destaque no carro todo ano e caiu e quebrou o braço. Não conseguiu mais ser datilógrafa na vida, que era o sonho dela. Roubo no baile do Havaí O que dá gosto também é o baile do Havaí, cheio de fantasia bonita de odalisca, marinheiro, sirigaita...E como cortam bonito aquelas melancia e abacaxi que enfeita o salão! O Vicente, todo espertalhão, sempre leva um abacaxi pra casa e faz de sobremesa no dia seguinte, com creme de leite e groselha. Bete, 56 anos, dona de casa, escrevia um diário na internet. Hoje, tem coluna na Revista JT, mas ainda tropeça na gramática