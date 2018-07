Plantação em casa

Em São Paulo, existem várias empresas que auxiliam os interessados em cultivar seus temperos, ervas medicinais, verduras e brotos. Uma delas é a Minha Horta (9900-0567), criada pelo engenheiro agrônomo Marcelo Noronha. Desde o ano 2000, a empresa vem se especializando no cultivo de alimentos orgânicos e no estudo de ervas condimentares e medicinais. Hoje sua empresa conta com uma equipe grande especializada em montar canteiros de horta de acordo com os desejos de cada um, em apartamentos, quintais, varandas ou coberturas, e nos ambientes mais improváveis. A Minha Horta, segundo Noronha, pretende resgatar a relação com a terra nos centros urbanos, ao mesmo tempo que incentiva o prazer gastronômico. Esses são os ensinamentos que ele procura passar para quem o contrata com o objetivo de formar uma horta em casa.