Planos terão de cobrir planejamento familiar

O Senado aprovou anteontem um projeto de lei que obriga planos e seguros de saúde a oferecer atendimento nos casos de planejamento familiar, abrangendo a fertilização assistida. A proposta, de autoria do deputado Geraldo Resende (PMDB-RS), foi aprovada em votação simbólica no Senado. O projeto segue agora para sanção presidencial. Com a nova medida, fica garantida, por exemplo, a realização de cirurgias de laqueadura e vasectomia, além do financiamento para a implantação do contraceptivo DIU. A senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), relatora do projeto, afirma que o texto garante não só a oferta de métodos contraceptivos eficazes e seguros como também técnicas para fertilização assistida a casais. Entretanto, empresas questionam se tratamentos mais caros, como a fertilização in vitro, estariam incluídos. Em abril do ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ampliou a relação de procedimentos médicos que devem ser cobertos por planos e seguros de saúde em cerca de 200, incluindo consultas com nutricionista, novos tipos de mamografia, cirurgias por videolaparoscopia e também alguns exames genéticos. A medida beneficiou os usuários de convênios de saúde assinados a partir de janeiro de 1999, quando começou a vigorar a lei que rege o setor. Para parlamentares, no entanto, a aprovação do projeto é uma garantia de que usuários não encontrarão nenhuma dificuldade, atualmente imposta por operadoras, para que os procedimentos sejam realizados. CONTRACEPÇÃO A relatora do projeto citou estudo da Universidade Estadual de Campinas pelo qual 70% dos casais brasileiros fazem uso de algum método contraceptivo. O trabalho mostra ainda que a responsabilidade do planejamento familiar, na maioria das vezes, recai sobre as mulheres. Segundo esse estudo, 40% das mulheres foram submetidas à laqueadura e 20% usam pílulas anticoncepcionais, sendo que apenas 0,9% dos homens fizeram vasectomia e 1,8% fazem uso da camisinha.