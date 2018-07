Plano nacional para docente tem procura alta

Com inscrições previstas para se encerrarem na sexta-feira, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, oferecido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com universidades públicas e secretarias municipais e estaduais, está com 57% das vagas solicitadas por professores. Em alguns Estados, a oferta já foi totalmente preenchida - no Rio, por exemplo, a média está em dois candidatos para cada vaga. Outras regiões ainda estão com procura baixa - caso do Piauí, com menos de 30% de interesse dos docentes nos cursos oferecidos. A previsão do MEC é oferecer 331 mil vagas em cursos de licenciatura presenciais e a distância no País em dois anos e meio. Nessa primeira abertura de inscrições, são 57 mil vagas, distribuídas em 90 universidades estaduais e federais. "Vamos entender melhor a demanda que temos com esse primeiro processo para redefinirmos as próximas entradas, procurando atender ao que o professor quer", afirma Carlos Eduardo Bielschowsky, secretário de Educação a Distância do Ministério da Educação. Ele explica que nos Estados onde há mais de um professor para cada vaga, a recomendação do ministério é que as universidades façam um sorteio - porém, elas têm autonomia para decidir como fazer a seleção, caso achem mais adequado usar outro sistema. "Quem não entrar nesse processo, entrará no próximo. Vamos suprir toda a demanda de formação com esse mutirão de universidades", diz. Antes disso, porém, secretarias estaduais e municipais devem fazer um filtro dos inscritos, verificando documentação e pré-requisitos dos candidatos. O objetivo do plano é formar professores que dão aula na educação básica (ensino infantil, fundamental e médio) e não têm graduação ou são formados em áreas diferentes das que lecionam. De acordo com censo feito pelo MEC, 32% dos professores da educação básica não têm curso superior - o número de docentes sem diploma é maior na educação infantil (63%) e menor no ensino médio (13%). As maiores carências são nas áreas de exatas. As pré-inscrições dos professores terminam na próxima sexta-feira e os Estados têm até o dia 7 de agosto para analisar os dados e alocar os docentes. Por enquanto, segundo Bielschowsky, não há previsão de estender esse prazo. NÚMEROS 331 mil vagas é quanto o Ministério da Educação prevê para cursos de licenciatura presenciais e à distância nos próximos dois anos e meio 57 mil vagas serão abertas a princípio, em 90 universidades estaduais e federais