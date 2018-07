Plano é bem recebido na Polônia

O Plano Nacional de Mudanças Climáticas, cujo objetivo é reduzir o desmatamento em 73% até 2017 - fez sucesso na 14.ª Conferência do Clima da ONU, na Polônia, apesar das duras críticas recebidas de ONGs ambientalistas brasileiras. Com ele, o País se comprometeu pela primeira vez com metas que levarão à redução de emissões de CO2. O ministro Carlos Minc disse na quinta-feira que o Brasil precisa entre R$ 7 bilhões e R$ 9,4 bilhões por ano para financiar a luta contra o desmatamento e a redução das emissões de gases-estufa. A estimativa é de que o Fundo da Amazônia capte R$ 2,3 bilhões por ano. A diferença viria de fundos internacionais e do mercado de carbono.