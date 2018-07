Planetas podem ter vapor d?água

Cientistas americanos encontraram indícios da existência de vapor d?água em um "Júpiter quente" - nome dado a planetas gigantescos de gás, fora do Sistema Solar, que giram muito próximos a suas estrelas. Ao analisarem o espectro infravermelho do planeta HD189733b, observaram traços de absorção de água. Cerca de 50 entre os mais de 200 planetas conhecidos fora de nosso Sistema Solar, chamados de exoplanetas, são do tipo "Júpiter quente".