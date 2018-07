Planejamento é o segredo para ler obras obrigatórias

Cobrada nos vestibulares da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a leitura das obras literárias obrigatórias exige do candidato um mínimo de planejamento. "Como a lista é divulgada em fevereiro, o aluno pode se programar para ler os livros durante o ano", diz a professora Célia Passoni, coordenadora de Língua Portuguesa do Etapa. A dica de Célia foi seguida à risca pela estudante Luciana Heuko, 20 anos, que começou a ler as obras obrigatórias no ensino médio. "Quando entrei no cursinho apenas relembrei os enredos e reforcei a parte de interpretação de texto." Luciana prestou vestibular no ano passado e entrou em 1º lugar em Design na USP. "É preciso não só conhecer o enredo, mas saber interpretá-lo." Os livros são os mesmos para USP e Unicamp, mas cada prova cobra a leitura de um jeito, diz Célia. "A Fuvest elabora questões amplas, com duas ou mais obras na mesma pergunta; a Unicamp pede detalhes de enredo e personagens." ÚLTIMA HORA Para quem não se preparou até agora, a dica da professora é se ater a leituras rápidas, como poesia (Poemas completos de Alberto Caeiro, do heterônimo de Fernando Pessoa) e peça de teatro (Auto da barca do inferno, de Gil Vicente). "Na reta final não tem como dar conta de tudo." Como a lista é a mesma há três anos, conferir o que já caiu é a sugestão do professor de Literatura do Anglo Eduardo Calbucci. "Poesia, como A rosa do povo, de Carlos Drummond de Andrade, e Iracema, de José de Alencar, são rápidos de ler", diz, lembrando que, na Unicamp, os livros só caem na 2ª fase, em janeiro. "É um tempo a mais." Para quem pretende, na última hora, recorrer a resumos, Calbucci alerta: "O resumo é mais útil para quem já leu o livro. Ler só o resumo é como ver o filme lendo a crítica." Alerta, ainda, para a fonte do material. "É bom tomar cuidado com o nível dos resumos que se encontram por aí, sobretudo na internet."