O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo e o Fórum das Seis (sindicatos de professores e funcionários de USP, Unicamp e Unesp) reuniram-se ontem. Segundo Carlos Magno, do Sindicato dos Funcionários da USP, a reunião serviu para as partes explicitarem as condições para a negociação. "A reitoria disse que só tira a PM do câmpus se nós retirarmos o piquete, mas reafirmamos que o piquete é uma arma histórica dos trabalhadores", disse. Nova reunião ocorre na segunda-feira.