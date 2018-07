Pinheiros tem atividades gratuitas na rua para comemorar seu 456º aniversário

Rua dos Pinheiros será fechada para carros Foto: Divulgação

Um aldeia indígena situada à margem direita de um rio viria a se tornar, 456 anos depois, um dos símbolos de São Paulo. Assim é a história de Pinheiros, um dos mais antigos e tradicionais bairros paulistanos, hoje reduto da boemia, de espaços culturais e de uma cena artística bastante atuante na cidade. Neste domingo, 21, os moradores da região se reúnem para celebrar o aniversário. A rua que leva o nome do bairro será interditada para os carros e recebe programação de saúde, lazer e gastronomia.

A interdição acontece a partir das 10h, no trecho da Rua dos Pinheiros que fica entre a Rua Cônego Eugênio Leite e a Praça Portugal. De acordo com a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), o desvio deve ser feito pela Rua Cônego Eugênio Leite.

Moradores da zona oeste poderão praticar atividades na Rua dos Pinheiros Foto: JONNE RORIZ/AE

Durante todo o dia, haverá tendas montadas para orientação sobre saúde da mulher, câncer de mama, saúde bucal e primeiros socorros, além de atendimento nutricional e consultas com oftalmologistas e otorrino. Haverá ainda apresentações da Turma da Mônica, parede de escalada, desfile de motos, pula-pula, shiatsu e oficinas de pintura no rosto, escultura em bexiga e origami. A Prefeitura também promete música ao vivo, feira de artesanato, teatro e cinema ao ar livre.

As atividades acontecem até as 18h, mas a rua fica fechada para os veículos até as 20h. A Rua Francisco Leitão também ficará interditada. A previsão de que cerca de 5 mil pessoas comemorem o aniversário de Pinheiros.