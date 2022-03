Pinacoteca de São Paulo libera acervo para consulta pública online. Foto: Vanessa Regina Beltrão

A Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, disponibilizou sua coleção para consulta pública e online do acervo.

Com cerca de 10 mil itens, é possível apreciar a coleção do museu no site da instituição a partir de uma ferramenta que conta com diversos filtros. As obras ficam divididas por autor, data e designação. Além disso, a Pinacoteca dividiu em seis principais categorias: pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, gravura, performance e instalação.

"Com a nova ferramenta, inauguramos uma primeira etapa para acesso qualificado ao acervo, cujo trabalho se desdobrará em novos parâmetros de busca e disponibilizção de análises sobre as obras e artistas", diz Jochen Volz, diretor-geral da Pinacoteca de São Paulo.

Com essa novidade é possível ter acesso às informações técnicas das obras como autoria, título, data, técnica e, em alguns casos, imagens com qualidade profissional.

Ao contrário do que alguns pensam, o estudo para a nova plataforma foi longo e começou lá em 2015. Desde então, as equipes do Núcleo de Acervo Museológico (NAM) e de Tecnologia da Informação (TI) do museu se dedicaram a buscar alternativas para disponibilizar e aperfeiçoar a nova base de dados.

"Foi um longo e desafiador trabalho que envolveu várias equipes da Pinacoteca e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e, ao final, alcançamos um resultado muito satisfatório. Saber que, de agora em diante, um dos acervos artísticos mais importantes do País está acessível em ambiente online e disponível para consulta é motivo de muita alegria e orgulho. Será possível o público acompanhar o dinamismo e a dedicação do museu para com a sua coleção”, comemora Gabriela Pessoa de Oliveira, coordenadora do NAM.