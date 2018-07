PIB sofrerá com aquecimento

O economista britânico sir Nicholas Stern, autor de um relatório de 2006 sobre a economia das mudanças climáticas, afirmou ontem que suas previsões sobre os prejuízos do aquecimento global foram subestimadas. Na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o economista disse que as perdas poderão ser de 5% a 30% do Produto Interno Bruto (PIB), dependendo do país. Segundo o relatório, o prejuízo máximo estimado seria de 20%. Stern afirma que as nações em desenvolvimento devem liderar as discussões sobre os cortes nas emissões de gases do efeito estufa. "São as principais interessadas: 95% dos seres humanos vivem nesses países", justifica. Quanto ao Brasil, ele considera importante usar de forma limpa as reservas de petróleo recém-descobertas - a queima do petróleo é uma fonte de gases-estufa. "Se não, é melhor não as utilizar." Ele ainda criticou as barreiras alfandegárias ao etanol de cana-de-açúcar produzido no País, mas considera o biocombustível incapaz de responder à demanda global de energia. "Só resolve uma pequena parte do problema."