A farmacêutica Pfizer fez um acordo com autoridades nigerianas e vai pagar indenização de US$ 75 milhões (cerca de R$ 141 milhões) para que sejam retiradas as acusações de testes ilegais de uma droga experimental em crianças, durante uma epidemia de meningite em 1996. Segundo os representantes nigerianos, os testes mataram 11 crianças.