Pfizer faz acordo e pára ações contra remédios

A Pfizer pagou US$ 894 milhões para liquidar quase todos os processos contra os antiinflamatórios Celebrex e Bextra, suspeitos de aumentar os riscos de problemas cardíacos. O Bextra foi retirado do mercado em 2005. No caso do Celebrex, a justiça americana decidiu que o remédio não apresenta efeitos nocivos, desde que seja corretamente prescrito. Mesmo assim, a farmacêutica decidiu pôr fim às custosas ações judiciais e optou por um acordo amistoso para indenizar as vítimas e reembolsar custos judiciais.