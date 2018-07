Pesquisas abordam os fios e autoestima

Para entender melhor o apego da mulher aos seus cabelos, no ano passado a marca de xampus Seda, líder no segmento, realizou uma pesquisa global com 500 mulheres do Brasil, Estados Unidos, México, Índia, Tailândia e Rússia. Não deu outra: segundo 90% das entrevistadas, os cabelos podem transformar instantaneamente o visual de uma mulher. "Com a amplitude da pesquisa, descobrimos que, independentemente da nacionalidade ou cultura, a relação das mulheres com seus fios é bem parecida. Para se ter uma ideia, mais de 40% das entrevistadas acham que os cabelos são o item mais importante da aparência, antes mesmo de roupas, maquiagem e pele", comenta Simone Simões, diretora de marketing da categoria Hair da Unilever.