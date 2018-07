Os três americanos acusados de extrair ilegalmente amostras do solo do fundo da Lagoa Baía Vermelha, no Pantanal, deixaram na 5ª-feira a Delegacia da Polícia Federal em Corumbá (MS). Segundo a PF, Mark Andrew Tress, Kellu Michael Wendt e Michael Matthew McGlue pagaram R$ 5 mil de fiança cada um. Eles estão impedidos de sair do Brasil durante o processo e se comprometeram a comparecer sempre que a Justiça requisitar.