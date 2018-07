Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, desenvolveram um suporte que permite cultivar células de músculo cardíaco para obter bioadesivos que poderão reparar lesões do coração, congênitas ou provocadas por um enfarte. O suporte, cuja descrição foi publicada na revista científica Nature Materials, é o primeiro a imitar com precisão características do miocárdio.