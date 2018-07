Pesquisa traz hospitais mais citados por especialistas

O Hospital Israelita Albert Einstein foi considerado a instituição brasileira que se destaca no maior número de especialidades médicas diferentes - 44, no total. As posições seguintes do ranking também foram ocupadas por instituições paulistanas: o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (com destaque em 43 especialidades) e os Hospitais Oswaldo Cruz e Sírio-Libanês (ambos com 42). Veja a lista dos hospitais e médicos mais citados O levantamento foi realizado pela Análise Editorial e será apresentado no anuário Análise Saúde 2009, publicação com os perfis dos médicos e hospitais mais respeitados do País. Foram entrevistados 1.553 profissionais de reconhecido prestígio na área de saúde. Eles escolheram quem merecia aparecer no anuário. A lista apresenta 2.349 nomes de médicos e 214 hospitais admirados de todo o País. Cerca de 53% dos profissionais selecionados trabalham na cidade de São Paulo. No Estado, são quase 63%. O presidente do Einstein, Claudio Luiz Lottenberg, afirma que a instituição investe não só nos médicos, mas na criação de uma atmosfera integrada de atenção aos pacientes. Marcos Boulos, diretor da Faculdade de Medicina da USP, destaca o papel da universidade na formação dos profissionais que trabalham na cidade.