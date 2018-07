Pesquisa mira células-tronco tumorais

Cientistas italianos descobriram que as células-tronco tumorais - que representam cerca de 1% das que formam um tumor - são as responsáveis pelas metástases do câncer e, portanto, podem ser a chave de sua cura. A descoberta, que pode revolucionar o modo de combater os tumores, é fruto de pesquisa do Instituto Superior de Saúde e da Universidade La Sapienza de Roma, entre outras instituições. "Descobrimos que as células-tronco tumorais, apesar de constituir 1% ou 2% do total das células tumorais, são as mais importantes do ponto de vista da agressividade, determinando metástases e reaparições do câncer", disse Ruggero De Maria, oncologista do instituto. Os pesquisadores italianos, em colaboração com cientistas americanos, analisam agora o comportamento das células-tronco tumorais para averiguar quais medicamentos podem ser mais efetivos para conseguir curar os tumores, até mesmo sem a necessidade de intervenção cirúrgica.