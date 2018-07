Pesquisa da Unesp identifica 30 novas espécies de peixes na Bacia do Paraná

Um grupo de estudantes e professores do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) identificou 30 novas espécies de peixes nos rios que formam a Bacia do Alto Paraná, entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Cerca de 65% das espécies descobertas são de pequeno porte (menos de 21 cm), segundo informações da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A equipe de pesquisadores, chefiada por Francisco Langeani, estuda desde 2005 as espécies da região, principalmente em correntes fluviais que desembocam nos Rios Grande e Paranaíba. DESCRIÇÃO Os pesquisadores buscam agora nomes para as espécies descobertas e trabalham em sua descrição para registro e reconhecimento pela comunidade científica. O conjunto dos trabalhos será publicado na revista Biota Neotropica, da Fapesp. Langeani diz que outros grupos de cientistas preparam a descrição de mais 20 espécies novas que vivem na Bacia do Alto Paraná e que se somam às 30 descobertas de sua equipe. Elas vão se unir às aproximadamente 300 espécies, de 38 famílias, identificadas anteriormente na bacia que forma os Rios Paranaíba, Tietê, Grande, Paranapanema, São José dos Dourados e Paraná.