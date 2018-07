Pesquisa comprova: tecnólogo consegue emprego mais rápido

Mais rápidos e específicos, os cursos de tecnologia registram alto índice de empregabilidade. Conforme pesquisa da Fatec, 93% dos alunos começam a trabalhar durante ou até um ano após a conclusão do curso. Destes, 70% trabalham na área em que se graduaram. O salário médio dos recém-formados é de quatro salários mínimos. Após um ano de formado, a média sobe para 5,5 salários mínimos. "É um índice excelente. A empregabilidade entre os bacharelados é de 50%", diz o professor Cortelazzo. Apesar do nível de empregabilidade, menos de 20% das matrículas - cerca de 1 milhão de alunos - nas universidades brasileiras são representadas por cursos de tecnologia. CONHECIMENTO PROFUNDO Para o diretor de Graduação do Centro Universitário do Senac, Eduardo Ehlers, o aluno se forma no curso de tecnologia com um conhecimento profundo em sua área e "isso vem sendo cada vez mais reconhecido pelo mercado". Além disso, acredita, a formação de tecnólogos vem se mostrando como uma forma de inclusão universitária. "Estes cursos mais rápidos tendem a absorver pessoas que já estão no mercado e não tiveram chance de fazer um curso superior e agora querem ascender profissionalmente", diz. No Senac, 75% dos formandos já saem empregados na mesma área que cursaram. As universidades brasileiras, incluindo as instituições privadas, já perceberam o potencial dessa demanda. Na Unicamp os cursos de tecnologia foram criados em meados da década de 70, para atender a uma demanda da região, que buscava profissionais nas áreas de construção civil e sanitária. Atualmente, a universidade, por meio do Centro Superior de Educação Tecnológica (Ceset), oferece seis cursos. "O modelo dos cursos de tecnologia é uma tendência na Europa", diz a professora Regina Lúcia de Oliveira Moraes, diretora-superintendente do Ceset. O Mackenzie também oferece, desde 1970, o curso de tecnologia elétrica, com duração de três anos e criado para atender à demanda do mercado por profissionais de nível superior.