Pesque na net

Torta de camarão Tempo de preparo: 1h30 Rendimento: 8 porções Ingredientes Massa 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 1 ovo 1 colher (café) de sal 250 g de gordura vegetal hidrogenada 1 gema para pincelar Recheio 1 kg de camarão sete barbas, limpo 50 ml de suco de limão sal a gosto 4 colheres (sopa) de azeite de oliva 1 cebola picada 1 dente de alho amassado 4 palmitos picados 4 tomates picados 10 azeitonas pretas picadas 1 maço de cheiro-verde picado cebolinha verde picada a gosto 1 lata de molho de tomate 1 envelope de adoçante em pó 1/2 xícara (chá) de farinha de milho amarela em flocos 1/2 xícara (chá) de farinha de mandioca crua 3 xícaras (chá) de água fria Preparo 1. Numa superfície lisa, coloque a farinha, o ovo e o sal. Acrescente a gordura hidrogenada. A massa deve ficar muito macia. Se necessário, acrescente mais farinha de trigo. 2. Lave bem os camarões em água corrente, escorra a água e coloque-os num recipiente de vidro. Tempere-os com limão e sal. 3. Numa panela grande, refogue, no azeite de oliva, a cebola e o alho amassado com sal. 4. Acrescente os camarões reservados, o palmito, os tomates picados, as azeitonas, o cheiro-verde e a cebolinha. Mexa vigorosamente. Em seguida, acrescente o molho de tomate e o adoçante. Prove o sal e corrija. 5. A seguir, acrescente aos poucos a farinha de milho e a de mandioca. Mexa bem e acrescente a água, aos poucos, de maneira que não fique uma mistura muito grossa nem muito mole. Reserve. 6. Numa fôrma de fundo removível, espalhe a massa de maneira que ela não fique grossa demais. Reserve um pouco da massa para a cobertura. 7. Depois, coloque o recheio, tampe a torta com o restante da massa e pincele com a gema. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média, até que a massa fique dourada. Custo: alto Grau de dificuldade: médio Do site www.cybercook.com.br Camarão e batata palha Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 7 porções Ingredientes 500 g de camarão limpo 2 cebolas picadas 1 cabeça de alho sal a gosto 2 caixinhas de molho branco 300 g de queijo parmesão ralado fino 300 g de queijo de mussarela cortado em fatias 300 g de batata palha Preparo 1. Refogue o camarão junto com a cebola e o alho, tempere com sal e reserve. 2. Em um refratário, coloque uma camada de camarão, uma camada de molho branco, uma camada de queijo (os dois tipos) e repita as camadas. 3. Por último, coloque as batatas palhas e leve ao forno para gratinar. Para ficar mais crocante, jogue um pouco de queijo ralado em cima da batata. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil Do site http://maisvoce.globo.com, por Roberta Mattos Gonçalves