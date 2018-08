Pescaria de Ana Maria Braga faz dono de barco ser acusado de crime

Ana Maria Braga durante pesca oceânica realizada no último fim de semana de abril. Foto: Instagram / @anamaria16

A convite do amigo e médico Eduardo Tomioka, a apresentadora Ana Maria Braga participou de uma pesca oceânica no litoral paulista no último fim de semana. A aventura, no entanto, acabou se tornando um problema: Thiago Adanti, dono da embarcação utilizada no passeio, está sendo acusado de ter ultrapassado a área permitida para esse tipo de prática naquela região.

A acusação partiu da Petrobrás. A embarcação de Adanti teria se aproximado demais da plataforma de petróleo Mexilhão, na Bacia de Santos, o que é proibido. A empresa então denunciou o caso à Marinha e à Polícia Civil. A plataforma fica a cerca de 145 km da costa.

"Quando recebemos o aviso da plataforma, nos afastamos. Tanto que conseguimos pescar bem longe dali. Tinha mais uns oito barcos também perto da plataforma, mas só o nosso foi denunciado. Fui surpreendido hoje com três agentes da Marinha e mais policiais militares de escolta", contou Adanti ao UOL enquanto ainda estava na delegacia.

Adanti acabou sendo autuado pelo crime de expor a vida de alguém em perigo e também colocar o patrimônio de outra pessoa em risco. Caso condenado, a pena pode variar entre multa e quatro anos de prisão. Segundo ele, Ana Maria disse que vai ajudá-lo.

A apresentadora do Mais Você postou em seu Instagram duas imagens da pescaria - uma delas, inclusive, próxima à plataforma. Confira as imagens: