Pés à mostra

Nas vitrines há rasteiras básicas (de couro ou tecido), rasteiras bacanas (com cristais e pedrarias), plataformas, anabelas, meia-patas (aquelas de salto alto que possuem um solado mais grosso na frente, como uma plataforma) e outras sandálias com os mais variados tipos de saltos altos. As bem altas, por exemplo, são as preferidas de Chiara Gadaleta. "São super sexies e deixam as pernas lindas", explica a stylist e estilista da marca Tarântula. Manu Carvalho - consultora de moda, stylist e professora - concorda, e aposta na permanência das sandálias do tipo meia pata. Mas faz questão de lembrar que a moda do novo milênio é democrática, cheia de alternativas. Gostos pessoais à parte, Chiara e Manu lembram em coro que de nada vale a sandália mais linda e charmosa se os pés que elas vestem estiverem mal cuidados. Portanto, força no hidratante, na lixa, no esmalte e salve a pedicure! Feminina - Rasteirinha em tons metálicospara dar um up em qualquer produção (R$ 80). Da Boonz, representante: S.N.L., tel: 6950-3386 (foto Marcos Mendes/AE) Charmosa - A sandália de amarrar no tornozelo é para as que não têm nem canela nem perna grossa (R$ 49). Da Renner, Morumbi Shopping, tel: 2165-2800 (foto Marcos Mendes/AE) Prática - O modelo sem salto, básico, é ótimo para looks mais esportivos (R$ 135). Da carioca Cantão, Shopping Market Place, Morumbi, tel: 5181-3019 (foto Marcos Mendes/AE) Retrô - O salto anabela está entre as tendência do verão 2008, e os tons metálicos continuam nesta temporada (R$ 159). Da TNG, R. Inácio Pereira da Rocha, 80, tel: 3031-5201 (foto Marcos Mendes/AE) Girlie - A plataforma anabela é um dos modelos preferidos da brasileira e, neste verão, volta à moda. O salto de cortiça é ideal para as mulheres mais novas (R$ 316). Da Cantão, Shopping Market Place, Morumbi, tel: 5181-3019 (foto Marcos Mendes/AE) Confortável - Como todo sapato branco, essas sandálias de salto plataforma pedem muita atenção - ou estilo - na hora de serem combinadas (R$49,90). Da C&A, Shopping Center Norte, tel: 2131-0005 (foto Marcos Mendes/AE) Sexy - O salto alto da sandália meia-pata deixa as pernas "em ordem" e ainda mais bonitas. Este modelo é da Rosa Chá (sim, a marca de beachwear vende sapatos) e custa R$ 404. Av. Brigadeiro Faria Lima, 222, tel: 3032-3078 (foto Marcos Mendes/AE) Discreta - O salto - nem tão baixo - combina bem com qualquer situação ou look (R$ 498). Da Lenny & CIA. R. Oscar Freire, 789, tel: 3085-8361 (foto Marcos Mendes/AE)