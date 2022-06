Personalidades incentivam a doação de sangue no Junho Vermelho

Os Ex-BBBs Vyni e Rafa Kalimann em campanha para incentivo de doação de sangue. Foto: Instagram/@vyniof e @rafakalimann

A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e a Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta) estão promovendo uma campanha para estimular a doação de sangue em todo o País durante o Junho Vermelho, mês em que se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue (14/06).

Por conta da queda na temperatura e a aproximação do inverno, há tendência de baixa de estoque nos bancos de sangue. A reposição frequente é necessária, não apenas para urgências, mas também para tratar anemias crônicas, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer (como as leucemias agudas) e outras doenças graves.

As associações estão utilizando suas redes sociais para trazer conteúdos sobre a doação e contam com a ajuda de artistas e influenciadores apoiadores da causa para disseminar a informação: "Doe sangue. Salve pessoas".

Participam da campanha nomes como os ex-BBBs Rafa Kalimann e Vyni, o jornalista Felipe Andreoli e os atores Marjorie Estiano e Danton Mello.

Ao todo, são 73 postos de coleta parceiros em 11 Estados (Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo). A lista completa dos hemocentros está disponível no site.

"Trabalhamos para garantir que os pacientes com doenças do sangue tenham o melhor tratamento e informações sobre suas patologias", afirmou Catherine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale.

"Vale lembrar que, a cada doação, quatro pacientes são ajudados. É uma oportunidade de doar mais vida, mais saúde àqueles que precisam", completou.

As transfusões fazem parte do tratamento da talassemia maior, um tipo de anemia grave. Os pacientes recebem sangue, em média, a cada quinze dias. É o caso do presidente da Abrasta, Eduardo Fróes.

"Por sermos pacientes que utilizam periodicamente transfusões sanguíneas, sabemos da importância de todos os hemocentros manterem seus estoques em níveis seguros, garantindo que não falte sangue para quem venha a precisar", ressaltou Fróes. "Doar sangue é um ato de amor e altruísmo."

Orientações para doação

Para a doação, é recomendado ligar no hemocentro ou ponto de coleta mais próximo e agendar um melhor horário, para evitar aglomerações.

O doador precisa ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Para menores de 18 anos é necessário o consentimento dos responsáveis - nesse caso, o modelo de documento estará disponível no hemocentro.

É necessário pesar mais de 50kg e levar documento de identidade original, com foto recente.