Perguntas e respostas

Tire suas dúvidas sobre a doença, como sintomas, gravidade, tratamento e recomendações sanitárias O que significa "transmissão sustentada" do vírus da gripe suína? Significa que já contraíram o vírus A(H1N1) pessoas sem nenhum vínculo com outros indivíduos que viajaram ao exterior (em especial aos sete países onde a transmissão já era sustentada: Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Argentina, Austrália e Reino Unido). Ou seja, o vírus já está circulando no País É esperado um aumento no número de casos da nova gripe? Sim, mas não só para a nova gripe, e sim para todos os tipos de gripe, como ocorre em todos os anos, no inverno Quem deve fazer o exame para confirmar se pegou a nova gripe? A confirmação por exame laboratorial será feita nos casos graves ou em amostras, no caso de surtos localizados. Não serão mais realizados exames em todas as pessoas com sintomas de gripe Quais as recomendações do Ministério da Saúde? Segundo o ministro José Gomes Temporão, o fato de o vírus da gripe suína circular agora em território nacional muda o cenário da doença. A partir de agora, as pessoas precisam ficar mais atentas aos sintomas já divulgados, especialmente a dores no corpo, febre alta e problemas respiratórios. Automedicação ou remédios caseiros, como chás, são desaconselhados. Deve-se procurar um médico. Também é importante lavar as mãos com frequência, tapar a boca com lenços descartáveis ao tossir ou espirar e evitar compartilhar utensílios como copos, talheres, toalhas Que pessoas são mais suscetíveis a complicações da doença? Gestantes, pessoas com mais de 60 anos, com menos de 2 anos, com baixa imunidade (com câncer, em tratamento de aids ou em uso regular de corticoide), diabete, doença cardíaca, pulmonar ou renal Quais os sinais de que a gripe está se agravando? Alguns sintomas são dores no peito, pressão baixa, confusão mental, sinais de desidratação, extremidades do corpo arroxeadas (como mãos e pés) e frequência respiratória superior a 25 respirações por minuto Qual é o critério para receber o antiviral oseltamivir? O medicamento só será dado, sob orientação médica, aos pacientes com agravamento do estado de saúde nas primeiras 48 horas desde o início dos sintomas. Todos os indivíduos que compõem o grupo de risco para complicações de influenza requerem avaliação do médico para indicação de tratamento