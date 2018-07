Pequenas algas se alimentam de bactérias

Pesquisadores britânicos descobriram que o fitoplâncton, formado pelas menores espécies de algas, se nutre tanto por fotossíntese como pela ingestão de bactérias. Em artigo publicado na revista Nature, Mijail Zubkov e Glen Tarran, do Centro Oceanográfico Nacional de Southampton, se declararam surpresos com o "apetite insuspeito (do fitoplâncton) por bactérias marinhas". Até agora pensava-se que essas algas obtinham seu alimento apenas pela fotossíntese - processo no qual o gás carbônico presente no ambiente é transformado em açúcar e oxigênio com a ajuda da luz solar -, sendo extremamente dependentes de compostos inorgânicos. Mas ao estudar os ecossistemas do Oceano Atlântico Norte a bordo do navio Discovery, os estudiosos encontraram que essas pequenas algas garantem seus fosfatos indiretamente, possivelmente ao "comer" bactérias. Em laboratório muitas dessas espécies se desenvolvem unicamente pela fotossíntese, mas existe a chance da escassez de nutrientes no mar as ter forçado a consumir bactérias. Os pesquisadores apostam que as algas têm um papel-chave no controle dos níveis de bactérias nos oceanos e na regulação dos primeiros danos à cadeia alimentar marinha. Assim como também impactam o cálculo dos modelos de ciclo de carbono. Segundo os britânicos, as algas seriam responsáveis por mais da metade do consumo das bactérias em águas temperadas.