Pêlos. Pra que tê-los?

Tenho muito, muito pêlo. Não adianta querer passar um paninho no sofá, dar uma escovada na camisa preta que eles voltarão para lá em segundos. Meus poderes são infinitos. Quem não quer ter problemas com o visual da casa, é melhor partir para um gatinho de pêlo curto como os siameses. Mas quem for esperto e optar por uma belezura como eu (um Persa)deve tomar certos cuidados - coisa que meu pai faz muito bem. Ele me penteia diariamente. Primeiro desembaraça os pêlos superficiais com um pente de cerdas duras. Depois passa a escova de cerdas mais macias nas costas, barriga e pescoço, de maneira gentil - sem arrancar a pelagem saudável, se não minha fantasia desmonta. Nos meses de novembro e abril costumamos fazer a troca de pelagem. Minha dica é adquirir um aspirados portátil de mão. Não vivemos sem ele em casa.