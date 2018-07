Pelo telefone

Operador: ''OK senhor. Qual é o número do telefone que você está usando e o que está acontecendo?'' Homem: ''Senhor, temos um homem aqui que precisa de ajuda e ele não está respirando. Ele não está respirando e nós precisamos... nós tentamos massageá-lo, porém ele não...'' Operador: ''OK. Qual a idade dele?'' Homem: ''Ele tem 50 anos, senhor.'' Operador: ''Ele não está consciente, ele não está respirando?'' Homem: ''Ele não está respirando.'' Operador: ''E ele também não está consciente?'' Homem: ''Não está consciente'' Operador: ''OK. Está bem. Ele está no chão, onde ele está agora?'' Homem: ''Ele está na cama, senhor'' Operador: ''Vamos levá-lo para o chão.'' Homem: ''OK.'' Operador: ''Vamos levá-lo para o chão. Eu ajudarei você com a CPR (ressuscitação cardiopulmonar) agora. Nós já estamos a caminho. Nós o ajudaremos por telefone. Alguém viu ele?'' Homem: ''Sim, nós temos um médico particular com ele, senhor'' Operador: ''E você tem um médico aí?'' Homem: ''Sim, mas ele não está respondendo a nada. Ele não está respondendo à CPR ou nada.'' Operador: ''Oh, OK. Nós estamos a caminho."