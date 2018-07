Pegue o coroa pelo estômago

Entrada: Rocambole de salmão Tempo de preparo: 2h30 Rendimento: 8 porções Ingredientes: Massa: 2 ovos 100 g de farinha de trigo sal a gosto 250 ml de leite 50 g manteiga derretida Recheio: 80 g de cream cheese 1 colher (sopa) de cebolinha francesa picada 8 fatias finas de salmão defumado 1 colher (chá) de caviar e salsinha para decorar Preparo: 1. Numa tigela, misture os ovos, a farinha e o sal. Acrescente o leite pouco a pouco, misturando bem. 2. Passe esta mistura por uma peneira, junte a manteiga derretida e mexa bem. 3. Deixe a massa descansar na geladeira, por duas horas. 4. Passado este tempo, aqueça uma frigideira antiaderente e faça oito panquecas bem finas. 5. Depois de todas as panquecas prontas, divida sobre cada uma delas o cream cheese misturado com a cebolinha francesa picada. Espalhe com as costas de uma colher. 6. Coloque sobre cada panqueca uma fatia de salmão defumado e enrole como um pequeno rocambole. 7. Deixe na geladeira até o momento de servir. 8. Na hora de servir, corte as panquecas ao meio e decore com caviar e uma folha de mini-salsinha. Custo: alto Grau de dificuldade: médio