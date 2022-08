Pedro Sampaio se prepara para show em Portugal: 'Ansioso'

'Dançaria', de Pedro Sampaio, conquistou por quatro vezes o certificado de Platina em Portugal. Foto: Instagram/@pedrosampaio

O DJ e produtor carioca Pedro Sampaio se prepara para subir ao palco do Festival MEO Sudoeste, em Zambujeira do Mar, Portugal, às 21h (horário de Brasília), desta quarta-feira, 3. E antes da apresentação, a primeira fora do Brasil, o artista falou com a E+ sobre sua nova conquista.

"Estou super animado para o meu primeiro show internacional, e não poderia ser em um lugar melhor! Portugal me dá muito amor e Dançarina (hit de sucesso do músico) entrou no TOP 1 aqui antes mesmo do que no Brasil, e se mantém até hoje! Estou ansioso para encontrar esse público e retribuir todo esse carinho! Acredito que essa conquista seja fruto de toda a minha caminhada, de cada passo da minha carreira”, destaca.

São esperadas de 25 a 30 mil pessoas para curtir as canções de Pedro Sampaio. No repertório, Galopa, Atenção e Dançarina. Este último hit se tornou a única canção que conseguiu permanecer por tanto tempo em primeiro lugar no Top 50 do Spotify português, desde a criação oficial do chart, em 2016.

Foram mais de 20 semanas, sendo 19 consecutivas. Antes, o recorde era de Despacito, de Luis Fonsi, também com 19 semanas, 13 seguidas. A música também conquistou por quatro vezes o certificado de Platina em Portugal.

Chama Meu Nome

No último sábado, 30, Pedro Sampaio estreou em Recife sua label Chama Meu Nome, inspirada nos festivais de música mais coloridos do mundo. O evento atraiu 4 mil pessoas, incluindo famosos, em mais de cinco horas de set comandadas pelo anfitrião.

A festa já tem edições confirmadas para São Paulo, em 8 de outubro; e no Rio de Janeiro, 14 de novembro.