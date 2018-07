Ativistas do Greenpeace e líderes comunitários de Porto de Moz (PA) realizaram ontem um protesto em uma área desmatada ilegalmente por pecuaristas na reserva extrativista Verde Para Sempre, na região leste do Estado do Pará. Durante o ato, os manifestantes inflaram um boi de seis metros de altura, decorado com bandeiras de vários países, representando os diversos destinos da carne produzida na região.