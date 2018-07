PE vai contratar médicos com 1 ano de experiência

Dez pacientes da rede pública de Pernambuco foram transferidos nos últimos dois dias para hospitais da Paraíba e do Ceará, diante do pedido de demissão de 111 médicos das três principais emergências do Estado.Um foi levado do Recife para Barbalha (CE) em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e nove seguiram de ambulância para hospitais de João Pessoa e Campina Grande (PB). A informação é da Secretaria Estadual de Saúde, que hoje publica edital no Diário Oficial para contratação temporária, já a partir de segunda-feira, de 120 médicos para substituir os demissionários. O objetivo é contratar 50 traumatologistas, 45 cirurgiões-gerais, 20 cirurgiões vasculares e 5 neurocirurgiões por um período de seis meses, prorrogáveis por mais seis. Estão aptos aos cargos médicos com apenas um ano de experiência na sua especialidade. O Sindicato dos Médicos do Estado (Simepe) não acredita que o governo vá conseguir contratar tantos substitutos. "Se quem está lá dentro acha que não dá para ficar, quem vai querer entrar?", indagou o vice-presidente da entidade, Antonio Jordão. Os médicos querem salário inicial de R$ 2.161 mais gratificação de R$ 1.080. O governo estadual propõe reajuste de 7% no salário-base, de R$ 1.540, e aumento da gratificação dos atuais R$ 600 para R$ 1.150. Os médicos que forem contratados receberão salário com base na proposta do governo. ATENDIMENTO GRATUITO Em greve há mais de dois meses, os médicos da rede estadual de saúde de Alagoas começaram a atender a população carente de graça. Vestidos de preto, eles realizaram ontem mais de 200 consultas no centro comunitário do bairro Chã da Jaqueira, na periferia de Maceió. "Vamos dar continuidade a esse tipo de protesto, mostrando à população que nós queremos trabalhar, o governo do Estado é que não quer deixar", disse o presidente do Sindicato dos Médicos, Wellington Galvão. Desde o início da greve, mais de 160 médicos do Estado já aderiram ao pedido de demissão coletiva em protesto contra baixos salários. Eles reivindicam 50% de reajuste, o que elevaria o menor salário para R$ 1.500. O governo oferece 5% de aumento. A greve atinge praticamente todas as unidades de saúde. O secretário estadual de Administração, Adriano Soares, reconheceu a situação caótica da saúde pública em Alagoas, mas afirmou que o governo não tem como atender à reivindicação. Segundo ele, o governador Teotonio Vilela Filho (PSDB) "está roendo um osso duro" deixado por seus antecessores.