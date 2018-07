Pé na moda

Com o apoio da Assintecal - Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos - e Sebrae, estilistas como Lino Villaventura, Isabela Capeto, Valdemar Iódice, Mário Queiroz, Tereza Santos, Wilson Ranieri, Simone Nunes e Erika Ikezili desenvolvem calçados e acessórios para a passarela do São Paulo Fashion Week, em parceria com pequenas e médias empresas de vários estados brasileiros. O resultado poderá ser conhecido durante os desfiles do SPFW. Indústrias instaladas nos principais pólos calçadistas brasileiros - Farroupilha (RS), Jaú, Birigui, Franca e São Paulo (SP) e Guaxupé (MG) - foram estimuladas a desenvolver produtos com valor agregado, como pesquisa e design. Lino Villaventura, por exemplo, passou dois dias em Farroupilha (RS) conhecendo empresas e os principais produtos por elas fabricados. ?Acredito que uma marca, para se firmar e ganhar valor, deve manter sua identidade. Não adianta criar algo totalmente diferente a cada estação, mas inovar dentro de um estilo que irá se manter ao longo do tempo e caracterizar aquela marca?, destacou, indicando a linha trabalhada com as empresas da serra gaúcha. Em Jaú (SP), a consultoria para criação das coleções foi do estilista Valdemar Iódice. Isabela Capeto e Mário Queiroz trabalharam em Franca (SP), Tereza Santos desenvolveu modelos em São Paulo e os novos talentos Wilson Ranieri, Simone Nunes, Erika Ikezili, Jeferson de Assis (Amni Hot Spot) - criaram junto a empresas de Birigüi.