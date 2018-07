PE levará pacientes a outros Estados

Para enfrentar a onda de demissões de médicos que trabalham nas emergências dos maiores hospitais da rede pública de Pernambuco, o secretário estadual de Saúde, Jorge Gomes, anunciou ontem a contratação de quatro UTIs móveis e de dois helicópteros com UTI. O objetivo é levar pacientes em estado grave para tendimento na Paraíba e no Ceará. Gomes disse que o governador Eduardo Campos (PSB) entrou em contato com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, pedindo que médicos das Forças Armadas de outros Estados possam ser deslocados para atender em Pernambuco. Ontem, mais 13 cirurgiões-gerais entregaram seus pedidos de demissão. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, o total de médicos demissionários, em três hospitais, chega a 141. Para o dirigente do sindicato, Silvio Rodrigues, o movimento que começou no dia 20, tende a crescer, pois outros 250 médicos entregaram carta de intenção de afastamento. Os médicos reivindicam melhores salários e condições de trabalho. E não aceitaram a proposta do governo de reajuste de 7% no salário-base e 92% na gratificação. A dona de casa Vânia de Barros viveu ontem uma via crucis em busca de atendimento para seu vizinho, Cícero, de 75 anos, viúvo, que teve um derrame. Quatro horas depois de ter saído de casa e de muita peregrinação, o vizinho conseguiu atendimento. ''''A gente teve de fazer um escândalo'''', contou. CAMISINHA ''''MADE IN BRAZIL'''' O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse no começo da semana que a primeira fábrica de camisinhas do País será inaugurada ainda neste mês, em Xapuri, no Estado do Acre. ''''Teremos camisinhas ''''made in Brazil'''' para colocar na política de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis'''', afirmou o ministro. Conforme Temporão, a unidade já está pronta e tem capacidade para produzir até 100 milhões de preservativos por ano.