Paulista tem programação de música e literatura neste domingo

A Dollar Bills faz show na Paulista Foto: Divulgação

Endereço certo para muitos paulistanos aos domingos, a Avenida Paulista se enche cada vez mais de opções culturais para acompanhar o movimento das pessoas. Confira uma seleção de programas gratuitos que podem ser conferidos neste domingo, 7:

Em frente ao prédio da Fiesp, o projeto Domingo na Paulista tem continuidade com a banda paulistana The Dollar Bills. Eles lançam às 16h o show do EP de estreia, Sounds Like a Band, mas sem deixar de lado versões de músicas os Beatles, Ray Charles, Koko Taylor, Jerry Lee Lewis, Bill Withers e The Rolling Stones. Mais cedo, ao meio-dia, sobe ao palco o duo Tigre Dente de Sabre, formado pelos músicos Marcos Leite Till e Gui Calzavara, dentro da programação do Festival Internacional da Linguagem Eletrônica (File).

Também na calçada, mas na do Teatro Gazeta, acontece o Arraiá na Paulista, com Forró Pé de Calçada e Forró dos Amigos. A intenção é lembrar o aniversário de morte Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que aconteceu em 2 de agosto de 1989. Os grupos costumam reunir dançarinos e amantes do tradicional forró pé de serra. A festa acontece a partir das 13h.

Obra de Luis Fernando Verissimo será lembrada na Casa das Rosas Foto: Estadão

No Itaú Cultural, escritores fazem homenagem às suas inspirações na Literatura. Neste domingo, os homenageados são o paulista Ignácio de Loyola Brandão e o gaúcho Luis Fernando Verissimo. Os filhos dos dois estarão no local, a partir das 19h, para uma discussão sobre as obras dos autores. Na Casa das Rosas, haverá a apresentação da banda Pássaro-Concreto, a partir das 15h. O grupo independente de som instrumental trabalha com interpretação e performances artísticas numa mistura de instrumentos clássicos e inovações.