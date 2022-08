Paula Toller é o destaque do fim de semana em SP; veja mais opções

A carreira da cantora Paula Toller se confunde com a história do chamado BRock, o rock feito no Brasil no começo dos anos 1980 – que tomou as paradas de sucesso e trouxe à cena bandas como Blitz, Barão Vermelho e Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Paula foi vocalista desta última, na qual emplacou inúmeros hits.

Para marcar esses 40 anos de carreira, Paula estreia em São Paulo a turnê Amorosa, com os sucessos de sua trajetória com o Kid Abelha, além de outras músicas que ela lançou em carreira solo.

Paula Toller: letras de música ‘que deram toques a muitos garotos' Foto: Leo Aversa

Em entrevista ao Estadão, ela explica o título do show. “Meu nome completo é Paula Toller Amora, que já contém amor. Achei bonito transformá-lo em Amorosa e evocar essa elegância de alma. Amor em todas as relações: de namorados, de amigos, amor até na política. Acho que é o que todos no Brasil estão querendo”, diz.

Paula, em meio ao gênero dominado por homens, se impôs com letras que falavam de amor e que deram toques a muitos garotos. “Escolhi bem a rapaziada com quem formei o grupo. Só gente sensível e educada, que não tinha problema com uma menina. Em um dado momento, achei que era interessante falar mais diretamente sobre machismo, ironizando, de um jeito leve. Aí escrevi (a música) Garotos. Foi bom, porque muitas garotas se identificaram, e continuam se identificando com ela até hoje.”

A cantora também vai mostrar no show uma música inédita. Trata-se de Palavras, composta por Beni Borja, parceiro de Paula no início do Kid Abelha. Borja morreu em dezembro do ano passado. “É uma balada, da época de ouro do rádio”, adianta Paula.

Hoje (19) e sáb. (20), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 160/R$ 280. Compre aqui.

Festival sertanejo

Com 40 mil ingressos já vendidos, cerca de 16 mil para espectadores de outros estados, o Farraial terá, em sua quinta edição, apresentações de nomes como Jorge & Matheus, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Xand Avião e Ludmilla. Sáb. (20), 13h. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. R$ 350. Compre aqui.

Na semana em que completa 88 anos de idade, o compositor faz show de lançamento de seu novo álbum, Serotonina, que traz dez canções inéditas. As cantoras Anastácia e Céu fazem participações especiais. Dom. (21), 19h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 50/R$ 120. Ingressos.

Roberta Campos

A cantora apresenta o show O Amor Liberta, baseado em seu mais recente disco. Além das novas canções, entre elas, Miragem e Pro Mundo que Virá. Sucessos como De Janeiro a Janeiro, Abrigo e Minha Felicidade também fazem parte do roteiro. Hoje (19), 21h. Teatro Liberdade. R. São Joaquim, 129, Liberdade. R$ 40/R$ 140. Ingressos.

Cantora apresenta o show 'O Amor Liberta' Foto: Lucas Seixas

Rodrigo Santos

Ex-baixista do Barão Vermelho, o músico mostra o show A Festa Rock, um show acústico e elétrico no qual ele mostra canções emblemáticas do rock nacional e outras nas quais ele participou da criação, como Pro Dia Nascer Feliz. Os músicos João Suplicy e Fernando Deluqui participarão da apresentação. Hoje (19), 22h30. Blue Note. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 90. Compre aqui.

Rock This Town Festival

A primeira edição do festival que celebra a cultura Rockabilly, estilo surgido nos anos 1950, terá apresentações de artistas e bandas nacionais e internacionais, entre eles, como Tim Polecat, vocalista e guitarrista britânico da banda Polecats, e a banda argentina Pelvis. O astro Elvis Presley será homenageado em shows de covers e exposição fotográfica. Hoje (19) sáb. (20) e dom. (21). Garagem 55. R. Borges de Figueiredo, 1.098, Mooca. R$ 70/R$ 170. Programação completa e ingressos em www.rockersinbrazil.com

Negra Li

Com repertório voltado para a black music, a cantora se apresenta com músicas que fizeram sucesso em sua voz, como Raízes e Você Vai Estar Na Minha, além de canções de nomes como Skank, Aretha Franklin, James Brown e Fugees. 5ª (25), 21h. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 15/R$ 50. Garanta seu lugar.

Daniel Del Sarto

O cantor e ator presta um tributo às canções que foram trilha de telenovelas. Entre as que ele selecionou estão Epitáfio, sucessos dos Titãs que fez parte da novela Desejos de Mulher, e a icônica Me Chama que Eu Vou, gravação de Sidney Magal para a abertura de Rainha da Sucata. Hoje (19), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 90. Compre seu ingresso.

Caramelows

Depois de trabalhos ao lado da cantora Liniker, a banda lança seu primeiro trabalho solo no qual mostra canções com influência do jazz africano, rock e da soul music em um álbum que recebeu o nome de Melows: Viralata. Hoje (19), 21h. Sesc Belenzinho. Teatro. Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. Compre aqui.

Banda Caramelows faz seu primeiro show solo Foto: Leila Penteado

João Camarero

O violonista, que atualmente acompanha a cantora Maria Bethânia, faz show para marcar o lançamento de seu terceiro disco, Gentil Assombro. Entre as canções, há duas inéditas de Paulinho da Viola: Um choro breve e Homenagem a Armando Neves. 5ª (25), 20h. Teatro B32. Av. Brg. Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. R$ 80. Ingressos.

Duo Foz

Dentro do projeto Música ao Cair da Tarde, que mistura música popular e erudita, o Duo Foz, formado por Natália Mitre (vibrafone e percussão) e PC Guimarães (guitarra), apresenta o repertório do álbum Interseção dos Mundos, com canções autorais e releituras de clássicos da MPB. Hoje (19), 19h. Sesc Sesc Santo Amaro. Área de Convivência. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Grátis.

Coro Osvaldo Lacerda

O coro apresenta o concerto Cantos de saudade que faz parte de um projeto, também o lançamento de um álbum, que marca os 10 anos de morte do compositor brasileiro Osvaldo Lacerda. O repertório faz um passeio por ritmos brasileiros ou incorporados à música brasileira, como marchas-rancho, lundus, cateretês, congadas, serestas e baiões. Sáb. (20), 16h. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República. Grátis.

Osesp

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo recebe os músicos alemães Jörg e Carolin Widmann. Ele atuará como regente, clarinetista, e compositor, e Carolin sobe ao palco como violinista solista. No programa, o Concertino para Clarinete, de Weber, a Primeira Sinfonia, de Mendelssohn, e duas obras de autoria do próprio Widmann: a estreia latino-americana do Concerto nº 2 para Violino e a Fantasia para Clarinete Solo. Hoje (19), 20h30; sáb., (20), 16h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 50/R$ 230. Compre aqui.