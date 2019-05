Paula Fernandes e Luan Santana lançam ‘Juntos’; ouça

‘Juntos’, versão em português da música Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, chegou às plataformas digitais neste domingo, 19. Interpretada por Paula Fernandes e Luan Santana, a canção viralizou nas redes sociais durante a semana, após a divulgação do refrão “juntos e shallow now”. A música também ganhará versão ao vivo no dia 12 de junho.

A cantora Paula Fernandes. Foto: Instagram/@paulafernandes

Paula Fernandes recebeu autorização de Lady Gaga para compor a versão brasileira. Na última segunda-feira, 13, a sertaneja anunciou que Luan Santana participaria das gravações. A escolha por tradução não literal, que transformou ‘we're far from the shallow now’ em ‘juntos e shallow now’, resultou nos memes ‘juntos e shallow now’ e ‘#morreumaestrela’, que invadiram as redes sociais nos últimos dias.

Bem-humorada, Paula Fernandes brincou com os memes em seu Twitter oficial. ‘Eta povo criativo! Kkkk vi uns memes ótimos’, escreveu na rede. Em entrevista ao blog do Leo Dias, a cantora explicou a escolha de palavras da música: "A ideia da letra é celebrar a canção original junto com a minha versão, e não tradução. Por isso a mistura dos idiomas. Também entendo que o 'shallow' é a parte que os brasileiros mais sabem cantar da música original, e acreditei que, mantendo essa palavra, os fãs brasileiros se sentiriam mais à vontade para cantar a música", disse.

Escute:

