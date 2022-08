Passeios, teatros ou exposições: veja opções do que fazer pela cidade

Cena de 'Marrom, o Musical', com direção de Miguel Falabella Foto: Reprodução/Instagram

Estreia na dança

A São Paulo Companhia de Dança, estreia, dentro da programação da 19ª edição da Temporada Alfa de Dança, duas obras inéditas: Ibi – da Natureza ao Caos, da coreógrafa brasileira Gal Martins, que que reflete sobre a questão do pós-isolamento da sociedade e sobre a falta de conexão do homem com a natureza; e Partita, do americano Stephen Shropshire, que diálogo com o poema homônimo escrito, em 1939, por William Carlos Williams. O programa se completa com Odisseia, da francesa Joëlle Bouvier, que trata sobre imigrações e sentimentos de pertencimento. Sáb. (27), 20h; dom. (28), 18h. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 40/R$ 120. Compre seu ingresso.

A vida de Alcione

Com texto e direção de Miguel Falabella, Marrom, o Musical, conta a história de vida e carreira da cantora Alcione. Para traçar essa narrativa, o espetáculo mergulha nas raízes maranhenses da artista mostrando uma história típica das relações sociais e econômicas da região durante o período colonial, mesclando as culturas europeia, africana e indígena que formaram o canto de Alcione. Estreia hoje (26). 2ª, 6ª e sáb., às 20h30; sáb., 16h, dom., 17h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$40/R$ 200. Até 7/9. Ingressos aqui.

Luta indígena

Guerra em Iperoig, espetáculo da mundana companhia, mostra a guerra travada entre os portugueses e os tupinambás em meados do século XVI na região de Iperoig, hoje chamada de Ubatuba, no litoral de São Paulo. No palco, o elenco traça relações entre o fato histórico e o imaginário brasileiro permeado pela exploração dos povos indígenas. 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 9/R$ 30. Até 4/9. Garanta seu lugar.

Arte para criança

O espetáculo O Corsário, inspirado no aclamado Balé de Repertório Le Corsaire, abre a temporada do segundo semestre da série de espetáculos infantis TUCCA Aprendiz de Maestro, que une elementos da música erudita, teatro, balé e circo para crianças. Conduzida pelo maestro João Maurício Galindo, O Corsário traz uma visão divertida sobre os piratas que, após um naufrágio, são salvos por mulheres que habitam uma ilha perdida no oceano. Sáb. (27), 11h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. R$ 30/R$ 95. Compre ingresso.

Expo

Obra de Tarsila do Amaral, Calmaria II Foto: Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo

Arte da história

A mostra coletiva Histórias brasileiras reúne cerca de 380 trabalhos – 24 deles são inéditos – de aproximadamente 250 artistas e coletivos em torno do bicentenário da independência do Brasil. Com direção curatorial de Adriano Pedrosa, a exposição é dividida em oito 8 núcleos temáticos que lançam olhares para assuntos como a reintegração de territórios por parte dos povos indígenas e dos movimentos sociais, paisagens brasileiras e as disputas por território desde a invasão portuguesa em 1500. Inauguração hoje (26). 3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h. Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. R$ 50. Grátis 3ª e 5ª. Até 30/10.

Festa desvariada

A mostra Desvairar 22 comemora o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da Independência do Brasil com mais de 270 itens de artes visuais, música, literatura e arquitetura, que serão apresentados em quatro diferentes núcleos. Na curadoria de Marta Mestre, Veronica Stigger e Eduardo Sterzi, estão quadros de modernistas como Tarsila do Amaral e Mario de Andrade e de contemporâneos como Denilson Baniwa e Daniel de Paula, um sarcófago original, fotos de D. Pedro II no Egito e de projetos “faraônicos” de Brasília, Na trilha sonora, desde marchinhas como Alalaô e o axé Ralando o Tchan. Inauguração sáb. (27). 3ª a sáb., 10h30/ 21h; dom., 10h30/18h. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. Grátis. Até 15/1/22.

Do tempo do Império

Te Deum, mostra com curadoria de Beatriz Cruz e João Rossi, celebra o bicentenário da Independência do Brasil relembrando um antigo ato litúrgico utilizado à época do Império para a recepção de autoridades tanto políticas como eclesiásticas. A exposição reproduz o ambiente da Velha Sé paulistana que recepcionou D. Pedro I e usa peças originais da época, como tocheiros ornamentos e mobiliário pertencentes ao acervo do museu. Inauguração sáb. (26). 3ª a dom., 10h/17h. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676, Luz. R$ 6. Grátis aos sábados.

Arte no jardim

O projeto Caos On Canvas, sob curadoria de Didu Losso e Sergio Scaff, completa 10 anos de sua primeira edição e, neste ano, tem como tema o meio ambiente e as cidades. A mostra traz obras feitas por 18 artistas, brasileiros e estrangeiros, produzirem arte sobre fotografias impressas em telas, captadas pelo renomado fotógrafo Lucas Lenci. As telas são exibidas no jardim da Casa das Rosas. Inauguração 5ª (1º). 2ª a dom., 7h/22h. Av. Paulista, 37, Bela Vista. Grátis. Até 30/9.

Passeio

Festival da Cultura Coreana

A 15ª edição do Festival da Cultura Coreana terá exposição de arte, tendas de comidas típicas, apresentações de dança e de esporte, além do show da cantora de K-Pop Francinne. Na fachada do prédio da Fiesp, na avenida Paulista, uma exposição digital com obras em pixel-art do artista coreano Joo Jaebum, como uma que mistura cartões postais de São Paulo e Seul, são projetas a partir das 18 horas, até o dia 10/8. Sáb. (27) e dom. (28), 14h. Pça. Coronel Fernando Prestes, Metro Tiradentes. Grátis.

Cinema no Parque

O projeto Cine na Praça ganha novo local e passa a ser apresentado dentro do Parque do Povo. Neste ano, durante o mês de setembro, o público poderá assistir, sempre às quintas-feiras, ao ar livre, a uma série de filmes estrelados pela premiada atriz Frances McDormand. O longo escolhido para a abertura, no dia 1º, é Nomadland, da diretora Chloé Zhao. Av. Henrique Chamma, 420, Pinheiros. Até 29/9.