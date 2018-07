Passeio de bicicleta convida ao conhecimento da história do Brás e da Mooca

Ruas da Mooca serão exploradas em passeio Foto:

Aproveitando o clima olímpico, o Museu da Imigração promove uma pedalada fotográfica neste sábado, 20, pelos tradicionais bairros da Mooca e Brás, em São Paulo. O passeio ciclístico, que acontece em parceria com o Instituto DBike, convida os participantes a fotografarem monumentos e bens tombados por órgãos oficiais de preservação.

O ponto de partida é o próprio museu, a partir das 15h. Antes da saída, o grupo receberá instruções a respeito do trajeto e dos locais de parada. Para falar sobre importância dos pontos históricos que serão encontrados, um representante da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) também estará presente.

Para visitantes que desejarem permanecer no museu ou esperar o fim do passeio, haverá um bate-papo com o tema "O legado das Olimpíadas", em que educadores dialogarão sobre a herança deixada pelos Jogos Olímpicos na área do patrimônio e dos museus. A atividade começa às 16h.

Ruas do Brás também serão exploradas Foto: Hélvio Romero

Os interessados em participar da Pedalada Fotográfica devem mandar e-mail parainscricao@museudaimigracao.org.br até esta quarta-feira, 17. Os inscritos precisam trazer as próprias câmeras fotográficas e vir com bicicletas em condições adequadas de segurança. Menores de 16 anos podem participar, desde que acompanhados por seus responsáveis.

Serviço

"Pedalada Fotográfica"

Museu da Imigração (Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca - São Paulo)

Sábado, 20, a partir das 15h

Grátis