Passarela carnavalesca

Fotos de Felipe Rau/AE 1. A regata bordada com miçangas de Isabela Capeto (R$ 333,00) combina com o clima do carnaval. Combine com o gracioso short de algodão com pregas da Cecilia Echenique (R$ 215,00) e um acessório de peso, como a sandália gladiadora de couro tie-dye da Schutz (R$ 300,00) 2. A saruel de algodão da Cantão (R$ 254,00) é fashion e alegre. Use com uma blusa mais neutra, como esta de viscose de bambu da Adriana Cândido para Casa Mauro Freire (R$ 130,00). Para dar uma graça a mais, colar de resina da Pitanga (R$ 78,00) e sandália de couro da Cantão (R$ 181,00) 3. Para as que gostam de estar chiques até na hora da folia, a bermuda saruel de algodão da Huis Clos (R$ 798,00) e a túnica de seda da Adriana Barra (R$ 1. 320,00) são a pedida certa. O colar é da Carmim Bijoux (R$ 115,50) e a sandália de couro, da Corso Como (R$ 179,00) 4. Uma dupla de parar a festa: vestido de viscose estampado com aplicação de pedras (R$ 228,00) e presilha de cabelo feita com material reciclável (R$ 39,00), ambos da Lucy in the Sky 5. No carnaval, vale tudo! Combine a saia de algodão estampada da Carmim (R$ 357,00) com a blusa de viscose da Calvin Klein Jeans (R$ 229,00), e o colar de flores de tecido da Cantão (R$ 89,00), usado como coroa. Jogue ainda umas pulseiras de resina da Acessórios Modernos, R$ 55,00 (amarela) e R$ 44,00 (branca) 6. O trabalho artesanal de Isabela Capeto na regata cheia de aplicações (R$ 437,00) lembra um pierrô moderno. Faz um belo conjunto com a minissaia de viscose da Dzarm (R$ 179,90). Brincos de argola da Acessórios Modernos (R$ 24,00) Onde achar Adriana Barra: R. Peixoto Gomide, 1801, casa 5, Jardins, tel.: 3062-0387 Adriana Candido para Mauro Freire: Al. Jau, 1580, Jardins, tel.: 3061-5274 Acessórios Modernos: R. da Consolação, 3391, Jardins, tel.: 3083-0011 Calvin Klein Jeans: Shopping Iguatemi, tel.: 3817-5704 Cantão: Shopping Iguatemi, tel.: 3031-7007 Carmim: R. Oscar Freire, 1007, Jardins, tel.: 3088-0559 Carmim Bijoux: R. Oscar Freire, 1007, Jardins, tel.: 3082-8073 Cecília Echenique: R. Peixoto Gomide, 1756, Jardins, tel.: 3079-8258 Corso Como: Al. Lorena, 1655, Jardins, tel.: 3062-8021 Dzarm: Al. Jurupis, 1487, Moema, tel.: 5531-2636 Huis Clos: R. Oscar Freire, 1105, Jardins, tel.: 3062-0140 Isabela Capeto: R. da Consolação, 3358, Jardins, tel.: 3898-1878 Lucy in the Sky: Shopping Iguatemi, tel.: 3815-9609 Melissa: R. Oscar Freire, 827, SAC 0800-9798898 Pitanga Acessórios: R. Afonso Bráz, 408, conj. 204, Vila Nova Conceição, tel.: 3045-4188 Schutz: Shopping Iguatemi, tel.: 3032-7898