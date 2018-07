Particular tem grupo voluntário

Embora nas escolas particulares não existam conselhos escolares, são muitas as formas de participação voluntária dos pais. No Vera Cruz, na Vila Madalena, por exemplo, um grupo preocupado com as condições de segurança no entorno do colégio começou a se reunir em 2005 para debater soluções e deu origem à Organização de Pais Solidários (OPS) Vera Cruz. "A gente não trata de assuntos pedagógicos, mas de questões que tangenciam tanto o âmbito escolar como o familiar, como o trânsito na saída da escola, o lanche vendido nas cantinas, questões de ética e comportamento", explica Claudia Visoni, mãe de alunos do 3º ano do ensino fundamental e membro da comissão organizadora. A primeira grande ação do grupo foi uma campanha educativa intitulada Só Um Minutinho, que visava a conscientizar os pais a não pararem em fila dupla ao deixar os filhos no colégio, e as crianças a serem rápidas no desembarque. Eles também organizam palestras sobre temas como, drogas, infância, sociedade de consumo e tecnologia. "Tudo é feito de forma voluntária, com apoio da direção da escola, que cede o espaço e o equipamento", diz Claudia Iniciativa semelhante surgiu na Escola Castanheiras, no Tamboré, em 2008, onde uma comissão de pais passou a se reunir semanalmente. "Organizamos festas para angariar fundos e financiar a reforma de uma entidade que cuida de crianças carentes em Santana do Parnaíba. Também organizamos o ciclo de palestras da escola e visitas dos alunos ao teatro e à Sala São Paulo, passeios em trilhas, e criamos um clube de leitores para os pais", diz Luciana Cachem, cujo filho está no 2º ano do fundamental. Um dos maiores exemplos de participação é do colégio I.L. Peretz, na Vila Mariana, cuja mantenedora - a Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita (Acrelbi) - é controlada pelos próprios pais de alunos. Entre eles, é eleita a cada dois anos uma diretoria, que faz a interface com os profissionais da escola, como diretores e coordenadores pedagógicos. Todas as decisões relacionadas à administração escolar têm de ser aprovadas pelos pais. "Não interferimos no conteúdo curricular, mas caso queiram construir um laboratório, por exemplo, nós precisamos aprovar o projeto e o orçamento", conta Luis Largman, diretor-presidente da Acrelbi. Participar da diretoria significa dedicar pelo menos quatro horas semanais de trabalho voluntário, conta Largman. "Mas não tem melhor trabalho que aquele feito para melhorar a educação de seu filho."