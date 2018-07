Paris veta modelos muito magras em desfiles

A Assembléia comunal de Paris pediu que não sejam aceitas modelos extremamente magras para desfiles na capital francesa. A intenção não é proibir as mulheres de muito pouco peso, mas sim pedir às agências de modelos, aos estilistas e às organizações dos desfiles que tentem promover a imagem de mulheres "reais". Em vários países da Europa, as modelos muito magras foram proibidas para evitar que sua imagem contribua aos transtornos de adolescentes em busca do "corpo perfeito".