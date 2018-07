Parentes próximos da menina não sabiam do contágio

Os parentes próximos e os vizinhos de M.C.L., de 11 anos, foram surpreendidos pelo anúncio da Secretaria de Estado da Saúde de que a morte da menina tinha relação com a gripe suína. Até ontem à noite, os familiares não tinham sido comunicados oficialmente. Eles afirmam que foram negligenciados pelas autoridades estaduais. "A única informação que recebemos é que o laudo com as causas da morte sairia em 45 dias", afirmou o serrador J. P.V., de 60 anos, tio paterno da vítima. "Estamos sabendo que foi gripe suína pela imprensa." Segundo ele, a família está em choque com a morte repentina da garota e com a internação do irmão, de 7 anos, que já foi liberado, e do pai, J. L., professor de 57 anos, que permanece em isolamento no Hospital Emílio Ribas, desde quarta-feira. No domingo, 29 de junho, a garota não apresentava problemas de saúde e chegou a passar a tarde em um parque com o pai. Durante a madrugada, começou a ter febre e foi medicada pelos pais. No dia seguinte, como não havia melhorado e apresentava dores pelo corpo, foi levada para o Hospital Sino-Brasileiro. "Em um espaço de no máximo cinco horas ela morreu", disse o tio. "Imagine nosso susto", afirmou. No dia seguinte, o irmão de M.C.L. teve febre e foi levado para o Hospital Emílio Ribas. O menino ficou internado uma semana e teve alta. Na última quarta-feira, durante a missa de sétimo dia da filha, J.L., que é hipertenso, se sentiu mal e também foi levado ao Emílio Ribas. "Em nenhum momento nos falaram que era gripe suína", afirma o tio da menina. Ele garantiu que a família não viajou para o exterior nem teve contato com estrangeiros ou pessoa que tenha viajado recentemente para outros países. "Não sei como a minha sobrinha pode ter contraído essa doença." A família descreve M.C.L. como uma garota meiga e tranquila. Segundo parentes, a menina chegou a dizer aos pais que, se morresse, queria ser cremada. O pedido não pôde ser atendido porque não se sabia a causa da morte no momento do sepultamento no Cemitério Jardim Santo Antônio. Ontem à noite, os vizinhos, que já haviam se surpreendido com a morte repentina da menina, ficaram assustados ao saber da causa do óbito. Nas ruas e comércios do bairro onde a família mora, as pessoas comentavam o caso e afirmavam que, até então, achavam que a garota tinha sido morta por uma pneumonia. "Estou bastante assustado, porque somos vizinhos, estamos muito próximos", afirmou o autônomo M.B. S., que mora ao lado da casa da garota. "Não sei qual o risco que estamos correndo", disse.