Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Foto: Marcos de Paula/Estadão

A banda Paralamas do Sucesso se apresenta no line-up do Rock the Mountain, festival que une música, arte, gastronomia e sustentabilidade em meio à natureza. O evento acontecerá no Parque Municipal de Petrópolis, região Serrana do Rio de Janeiro, em dois finais de semana: dias 5 e 6; e 12 e 13 de novembro.

O trio Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone se une à nomes já anunciados pelo festival, como Gilberto Gil, Gloria Groove, Duda Beat, Lulu Santos, Ney Matogrosso, Chico Cesar e Geraldo Azevedo, Liniker, Fernanda Abreu, Letrux, Céu, Roberta Sá, Xênia França, Dona Onete e mais. O grupo Raimundos não está mais entre as atrações.

Em abril, o Rock the Mountain recebeu cerca de 60 mil pessoas, em dois finais de semana, número quase três vezes maior que em 2019, se consolidando como um dos principais festivais de música do País. Entre os shows, nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Djavan, Alceu Valença, Criolo, BaianaSystem, Silva e muitos outros.

Em suas cinco edições anteriores, o RTM foi palco de apresentações históricas de nomes como Emicida, Planet Hemp, Natiruts e Baco Exu do Blues.