Parafilia: Quando o prazer se torna problema

Quando alguém se torna dependente de certos objetos, fantasias ou comportamentos para obter prazer, configura-se o que a psiquiatria classifica como parafilia. Após notar a recorrência do tema no consultório, o psicólogo João Batista Pedrosa elaborou seu ?Pequeno Dicionário das Parafilias?. ?A parafilia traz sofrimento emocional, prejuízos ao praticante ou ao parceiro dele. Veja, a maioria das pessoas não precisa, por exemplo, beber urina para sentir excitação sexual?, diz ele. Na lista do profissional, há quem tenha fixação até pela ingestão de mucosa nasal. Conheça algumas parafilias: Anaclitismo: adulto que se excita com práticas da infância, tais como usar chupeta ou mamadeiras. Apotemnofilia: excitação com a idéia de sofrer amputações. Automisofilia: excitação advinda de sentir-se sujo. Cleptofilia: excitação que vem da prática de roubos. Claustrofilia: excitação pelo confinado em compartimento pequeno. Coprofagia: excitação pela ingestão de fezes. Dacrilagnia: excitação ao observar a parceira chorar. Fobofilia: excitação pelo medo ou ódio. Frotismo: obtenção de intenso prazer sexual ao esfregar-se em outra pessoa, sem o seu consentimento. Geronosexualidade: quando o objeto de excitação tem 30 anos a mais que a pessoa. Ginemnese: homem que se excita ao vestir-se de mulher. Hemotigolagnia: excitação com absorventes femininos. Hipoxifilia: excitação por meio de asfixia. Iconolagnia: por meio do contato tátil com estátuas e obras de arte. Mucofagia: excitação com a ingestão da própria mucosa nasal. Odaxelagnia: excitação por mordidas. Sitofilia: excitação com comida. Tafofilia: refere-se a quem fica excitado ao ser seputado vivo. Telefonicofilia: com conversas telefônicas eróticas. Tesauromania: excitação ao colecionar roupas íntimas de pessoas do sexo oposto. Timofilia: excitação sexual com a riqueza. Tlipsosis: excitação por beliscar outras pessoas. Urofilia: excitação associada ao ato de receber jato urinário do parceiro e, em alguns casos, engolir a urina. Prática chamada de ?chuva dourada?. Vampirismo: desejo por cadáveres. Zelofilia: excitação sexual associada ao ciúme. Zoofilia: excitação sexual com animais. Recomenda-se diferenciar a zoofilia permanente da transitória, sendo que esta última ocorre sobretudo na infância - pela impossibilidade de encontrar parceiros humanos.