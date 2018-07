Para uma separação dar certo

E quando os inimigos da relação amorosa vencem? A primeira coisa a fazer é tentar sobreviver inteiro a um amor perdido. Já que o casamento não funcionou, a melhor saída é fazer a separação dar certo. Para esclarecer dúvidas sobre separação e divórcio para leigos, acaba de ser lançado pela advogada Priscila Goldenberg o livro Eles Não Foram Felizes Para Sempre. ´A realidade da família nos tempos atuais é bem diferente daquela vivida por nossos pais e avós. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aproximadamente 50% das famílias têm pelo menos um dos pais ausentes da residência´, afirma a advogada. ´O meu objetivo é transmitir aos leigos conhecimentos básicos capazes de separar mito da realidade nas questões que envolvem uma separação, sob o ponto de vista jurídico dentro das novas regras vigentes no novo Código Civil, de forma simples e acessível´, avisa a autora. Entre os temas estão guarda compartilhada, o papel da mulher no casamento, os filhos na separação e pensão alimentícia.