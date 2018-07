Para refrescar a cabeça

Não tem jeito. Final de ano é sempre uma correria e tudo tem de ser minuciosamente definido: os detalhes para as festas de fim de ano tomam parte do tempo, os encontros com os amigos durante a semana para desejar boas novas para o ano que está por vir, a busca pelos presentes dos familiares - que parece não ter fim - e a escolha de um local paradisíaco para pular as sete ondinhas. Ufa! Que canseira. Pensando nisso, a equipe do Sua Vida encontrou uma maneira de fazer com que você esfrie a cabeça e relaxe no meio desse turbilhão que é o mês de dezembro. A idéia é simples e, o mais importante, não é preciso investir muita grana para ser concretizada. Basta ter boa vontade e um pouco de habilidade manual para preparar enfeites de Natal ou presentes que tanto servem para o final de ano, quanto para os outros meses. Dependendo da sua boa vontade, dá até para vender para os amigos e ganhar um dinheirinho extra. A ex-bancária Maria Cecília Machado é um exemplo de que fazer trabalhos artesanais pode render bons frutos. Cansada do trabalho no banco, resolveu fazer por conta própria caixinhas de madeira. No começo, o que ela queria era se desligar do mundo. ?Comecei fazendo caixinhas para relaxar e esquecer dos meus problemas. Eram muitas coisas que me deixavam chateada e já havia tentando de tudo. O negócio deu tão certo, que passei a vender para as amigas, depois para os amigos das minhas amigas e hoje já vendo uma boa quantidade de peças artesanais?, conta. Para a terapeuta holística Silvia Bianchinni, a idéia de fazer trabalhos manuais para esquecer os problemas do dia-a-dia - pelo menos por um período - é excelente. ?É importante distrair a mente com coisas que têm o poder de apagar os nossos problemas. A pessoa deve encontrar algo que goste. Quando ela perceber que o tempo passou e ela nem notou, é porque o trabalho está dando mais do que certo?, afirma a profissional. »Veja aqui como montar uma caixa de madeira passo-a-passo »Confira aqui como fazer uma guirlanda de Natal