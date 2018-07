Para médicos, idade mínima deve aumentar

Médicos ouvidos pelo Estado consideram positivo o aumento na quantidade de vasectomias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas fazem ressalvas quanto à idade mínima em que o homem pode se submeter a esse tipo de cirurgia. De acordo com a lei brasileira, o homem precisa ter pelo menos 25 anos para ser esterilizado. No entanto, se ele tiver dois filhos vivos, não se exige uma idade mínima. "A lei é liberal demais. Existem homens com 19 anos (que já têm dois filhos) querendo fazer vasectomia", critica o médico Sidney Glina, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Segundo ele, não é raro que o jovem se arrependa da operação mais tarde, quando se casa pela segunda vez. "Em termos de vida reprodutiva, até mesmo 25 anos é uma idade muito baixa para uma decisão dessas." O urologista Jorge Hallak, do Hospital das Clínicas de São Paulo, diz que desaconselha a vasectomia dependendo do estado psicológico do homem naquele momento. "Há casos em que o homem acabou de se divorciar e ficou com um trauma da ex-esposa. Nessas situações, o papel do médico é contra-indicar a vasectomia, porque as chances de ele se arrepender são grandes." De acordo com Hallak, o homem não deve tomar a decisão da esterilização sozinho. "Qualquer método de anticoncepção deve ser decidido pelo casal, não individualmente. Quando o homem quer a vasectomia e a mulher não, ou vice-versa, eu simplesmente não faço", diz. Das quase 22 mil cirurgias realizadas no País pelo SUS no ano passado, na maioria dos casos (perto de 12,5 mil) os homens tinham entre 30 e 39 anos. Cerca de 3,3 mil tinham entre 25 e 29 anos. E 52 homens tinham menos de 25 anos. A vasectomia é feita com o propósito de ser uma esterilização definitiva. No entanto, existem técnicas capazes de restabelecer a fertilidade. É uma cirurgia mais complicada que a vasectomia e as chances de sucesso diminuem à medida que o homem espera mais tempo para fazer a reversão. Para ser operado, o homem deve primeiro procurar um posto de saúde, onde será orientado sobre os diversos métodos de planejamento familiar. Se optar pela vasectomia, ele preencherá um termo de concordância e será avaliado por médicos e psicólogos. Até a realização da cirurgia, ele precisará esperar pelo menos dois meses. O tempo é necessário para que o homem reflita com calma sobre a decisão radical de não mais poder ter filhos. Se ele não quiser a vasectomia, o casal pode optar por métodos contraceptivos que podem ser abandonados a qualquer momento, como a camisinha e a pílula anticoncepcional. CONDIÇÕES FINANCEIRAS Wellington de Oliveira, de 41 anos, passará pela vasectomia nos próximos dias, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele, que se casou pela segunda vez em fevereiro, já tem uma filha. Sua nova mulher, Regina Vilela, de 44 anos, também tem uma filha. "As condições de vida não estão boas para ninguém. É complicado criar muitos filhos hoje em dia, dar uma boa educação", explica Oliveira, que é pedreiro e marceneiro. A decisão foi tomada depois de muita conversa com a mulher. "Chegamos à conclusão de que seria melhor que eu fosse operado. É mais fácil. A recuperação da mulher (depois da laqueadura) é mais lenta, mais complicada", diz ele. "Não tenho medo de me arrepender. A decisão já está tomada."