Para marcar na agenda

Fies até hoje, às 16 h As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ficam abertas até hoje no site www3.caixa.gov.br/fies. Estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas podem solicitar o financiamento das mensalidades. O financiamento pode chegar a 75% da mensalidade, independente do semestre em curso. Para bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) que solicitaram o Fies, a lista final será divulgada em 4 de maio. Inscrições Ibmec-SP até 3/5 Estão abertas as inscrições para o vestibular do Ibmec São Paulo, que será realizado no dia 31 de maio. O candidato deve se inscrever pelo site www.isp.edu.br e pagar uma taxa de R$ 170. Inscrições FGV-SP até 13/5 O vestibular da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas está com inscrições abertas (www.fgv.br). A taxa é de R$ 150 e as provas serão dia 7 de junho. Informações: 0800 770 0423. OAB-SP 17/5, 14 h Pela primeira vez os candidatos de São Paulo farão o exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. A 1.ª fase, com cem questões de múltipla escolha, incluirá direito do consumidor e direito ambiental. A 2.ª fase será no dia 28 de maio, com novas opções de área. Informações: www.oabsp.org.br Isenção Unicamp até 22/5 As inscrições para o pedido de isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp 2010 podem ser feitas no site da Comvest (www.comvest.unicamp.br) até 22 de maio. O candidato deve enviar a documentação necessária pelo correio até 30 de maio. Unesp 18/5 a 8/6 As inscrições para o vestibular do meio de ano da Unesp poderão ser feitas pelo site www.vunesp.com.br. A taxa é de R$105 e as provas serão realizadas de 5 a 7 de julho, ainda em fase única. As alterações anunciadas (veja mais na página 14) só valerão a partir do vestibular do fim de ano. Encontros sobre livros do vestibular até junho Livros exigidos por Unicamp e USP são tema de encontros gratuitos nas bibliotecas municipais de São Paulo. O projeto A Hora e a Vez do Vestibular oferece a oportunidade de conhecer melhor as obras com professores de cursinhos. Confira: prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas Transferência USP inscrições em junho As inscrições para o processo de transferência externa para a USP poderão ser feitas em junho no site da Fuvest (www.fuvest.br). A 1ª fase será no dia 26 de julho. Informações: www.transferenciausp.com.br