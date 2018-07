Para entender

Biodiesel combustível - Biodegradável derivado de fontes renováveis. Pode ser produzido a partir de gorduras animais ou óleos vegetais Biogás - Conjunto de gases (metano é o principal) resultante da decomposição da matéria orgânica por microorganismos. É usado como combustível para veículos ou produzir eletricidade e calor CO2 equivalente (C02e) - Cada gás do efeito estufa retém uma quantidade de calor. O metano, por exemplo, tem poder de aquecimento 21 vezes maior que o CO2 (gás de referência para a medição). Ou seja, 1 t de metano é igual a 21 t de CO2e. A conversão em CO2e permite saber qual quantidade de CO2 reteria o mesmo calor que a soma de todos os GEE Energia limpa - Como a solar e a eólica. Na produção, tem baixa ou nenhuma emissão de CO2 e metano. Seu consumo não polui Ilha de calor - Elevação de temperatura da superfície e da precipitação em áreas urbanas por causa das diferenças de irradiação de calor e de concentração de poluição entre as áreas edificadas e pavimentadas e as verdes Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) - Mecanismo do Protocolo de Kyoto para auxiliar os países a cumprir metas de redução de emissão. Eles podem comprar créditos de carbono das nações em desenvolvimento Mitigação - Redução de dano, por meio de ação humana capaz de diminuir fontes de GEE ou ampliar a captura e a guarda de carbono Seqüestro de carbono - Usar a capacidade de absorver dióxido de carbono de organismos pela fotossíntese para que o carbono seja estocado no solo, florestas e oceanos - e não lançado à atmosfera